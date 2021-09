Aborcja w Europie. Polska na końcu rankingu dostępności

Ze sporządzonego rankingu wynika m.in., że bezpieczny i dobrowolny zabieg przerywania ciąży nie powinien być traktowany jak przestępstwo. Tymczasem w 16 państwach w Europie podpada pod kodeks karny. W 19 krajach z kolei - które uznawane są za progresywne - kobiety zmuszane są do przechodzenia bezsensownych z medycznego punktu widzenia procedur, utrudniających lub opóźniających dostęp do bezpiecznej aborcji. W 26 państwach Europy pracownicy sektora medycznego mogą odmówić kobiecie wykonania zabiegu, co może narazić pacjentkę na dodatkowe niebezpieczeństwo. W 31 krajach natomiast istnieje problem związany z brakiem refundacji zabiegu, co z kolei uderza w osoby gorzej sytuowane finansowo i społecznie. W 18 krajach nieupowszechniane są zaś klarowne informacje, dotyczące aborcji oraz opieki medycznej przed i po samym zabiegu.