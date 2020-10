Aborcja. Krzysztof Sobolewski o protestujących: To obraz największego zdziczenia

Aborcja. Krzysztof Sobolewski krytykuje protestujących

Sobolewski stwierdził, że "jeśli to będzie tak eskalować, to sytuacja zrobi się bardzo dramatyczna". - Forma tego jest haniebna i nie powinna mieć miejsca - mówił o protestach w kościołach.

- Jeśli już jest okazja do protestu, to można to zrobić w innej formule, niekoniecznie tak jak przyjęto to w piątek na ulicach - powiedział poseł, oskarżając z kolei demonstrujące osoby o przyczynianie się do rozprzestrzeniania się wirusa.