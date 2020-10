Aborcja. Krzysztof Bosak mówił o "śmierci bez bólu". Mocna odpowiedź anestezjologa

Wyrok TK szybko skomentował Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. - Są dzieci niezdolne do życia i takie dzieci - zgodnie z Kartą Praw Pacjenta - mają prawo do godnej śmierci. To prawo do śmierci bez bólu i śmierci w obecności bliskich, gdzie uszanowana jest godność człowieka - powiedział prawicowy polityk.