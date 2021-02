Aborcja. Jaki jest cel Jarosława Kaczyńskiego? Bartosz Arłukowicz przedstawia swoją teorię

- Jarosławowi Kaczyńskiemu wcale nie chodzi o ochronę praw dzieci nienarodzonych, tu chodzi o czystą politykę. Środowisko polityczne PiS-u wrzuciło tę kwestię do debaty publicznej w mojej ocenie w jednym celu: żeby spowodować spór w opozycji i żeby dyskutować o aborcji, a nie o brakach szczepionek - powiedział w programie "Newsroom" były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Polityk dodał również, że Sejm w obecnym składzie nie doprowadzi do liberalizacji prawa aborcyjnego; może je tylko zaostrzyć. - Trzeba to powiedzieć jasno - uznał polityk. I podkreślił, że prace nad ustawami dotyczącymi praw kobiet mogą się rozpocząć dopiero po zmianie ekipy rządzącej.

