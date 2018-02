Aborcja jak wyjście po bułki? "WO" tłumaczą się z okładki

Uśmiechnięte dziewczyny w białych koszulkach z napisem "Aborcja jest OK" – tak wygląda najnowsza okładka "Wysokich Obcasów". Okładka budząca sprzeciw nawet wśród zwolenników aborcji. Redaktor "WO" Karolina Domagalska jednak żadnej kontrowersji tu nie widzi.

Polacy walczą o liberalizację prawa aborcyjnego. (Agencja Gazeta, Fot: Kuba Atys)

Lidia Pustelnik: Co to dla was znaczy, że "Aborcja jest OK"?

Karolina Domagalska: "Aborcja jest OK" - to hasło, które mówi, że aborcja jest w porządku, bo daje możliwość wyboru. Zwraca się do kobiet, które zdecydowały się na aborcję i nie czują z tego powodu obciążenia psychicznego ani traumy. Bo traumą byłoby dla nich urodzenie dziecka w tym momencie życia.

Członkinie Aborcyjnego Dream Teamu używają tego hasła, ponieważ na podstawie wieloletnich kontaktów z kobietami, które decydują się na aborcję farmakologiczną, przekonały się, że wiele kobiet po aborcji czuje ulgę. W tym sensie aborcja jest OK, jest w porządku. Jest to również sposób odzyskania języka, który przez 25 lat zakłamywał opowieści o doświadczeniach kobiet i sprawił, że neutralne zdanie jest rozumiane teraz jak agitacja lub reklama.

Czy to nie pogląd równie skrajny, jak "aborcja to morderstwo dzieci"? I przez to odstraszający nawet zwolenników aborcji?

Nie jest to pogląd skrajny. Ten pogląd daje głos tym kobietom, które uważają, że aborcja powinna być legalna, jak w większości krajów na świecie.

Nie zagłębiając się w treść – bo pewnie wielu tego nie zrobi - na poziomie samej okładki wydźwięk jest taki: uśmiechnięte dziewczęta z dużego miasta raz głoszą „Girl Power”, a raz, że "Aborcja jest OK". Decyzja o aborcji jest łatwa, jak wyjście po bułki. Czy to przekona tych, którzy nie wiedzą, czy popierać liberalizację prawa aborcyjnego?

Zachęcamy jednak do przeczytania reportażu. Na okładce znajdują się trzy kobiety w tiszertach z napisem "Aborcja jest OK" i hasło: "Nie jesteś sama. 1 z 3 twoich znajomych miała aborcję", które umieściły na billboardach. Okładka przypomina, że aborcja jest doświadczeniem wielu kobiet w Polsce.

Jeśli chodzi o zarzut, że jest to okładka wykluczająca kobiety spoza wielkich ośrodków miejskich - jest wręcz odwrotnie. Możliwość zamówienia tabletek przez internet i zrobienia aborcji farmakologicznej w domu jest wybawieniem, gdy sytuacja finansowa i społeczna uniemożliwia podróż zagranicę, co dotyczy zwłaszcza kobiet z mniejszych miejscowości i wsi.

Jak dotąd komentarze są w większości negatywne i to z obu stron barykady. Czy nie żałujecie tak mocnej okładki?

Nie żałujemy.