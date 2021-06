"Aborcja gorsza niż pedofilia". Ostra dyskusja o zaniechaniach Kościoła

Aborcja gorsza niż pedofilia. Kownacki: według mojej opinii tak

W sukurs poszedł jej wicemarszałek Sejmu. - Kary są symboliczne (...). Prokuratura nic z tym nie robi. To dlatego, że jeśli coś by z tym zrobiono, to w dniu wyborów księżą nie będą nawoływali z ambon do głosowania na PiS. To jest deal, który kryje pedofilów - powiedział polityk Lewicy.