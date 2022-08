Abdykacja papieża. Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Abdykacja papieża — prawo kanoniczne

Odstąpienie głowy Kolegium Biskupów, określane jest mianem renuntiatio. Rezygnację papieża przewiduje drugi paragraf, 332 kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego. Wskazuje on warunki, które musi spełnić Głowa Kościoła, by rezygnacja mogła zostać uznana za ważną. "Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia".