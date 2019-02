A4: dwa wypadki na trasie Wrocław-Legnica. Ogromne utrudnienia w ruchu. Jezdnia w kierunku Legnicy zablokowana

A4 na trasie Wrocław-Legnica zablokowana. Doszło do dwóch wypadków drogowych na 111. i 126. kilometrze autostrady. Bardzo duże utrudnienia w ruchu.

A4: jezdnia w kierunku Legnicy zablokowana

Na autostradzie A4 z Wrocławia do Legnicy doszło do dwóch niegroźnych wypadków. Tuż przed godziną 7 pomiędzy węzłami Budziszów i Wądroże Wielkie zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Nikt nie został poszkodowany, choć zniszczone samochody zablokowały przejazd. Jezdnia została zablokowana na 111. kilometrze autostrady na drodze do Legnicy.