A co z nami? Białe plamy na wschodzie Polski. Zamieszanie w sprawie kolei do CPK

- Skontaktowałam się ministrem Maciejem Laskiem, aby o to zapytać. Wyjaśnił i potwierdził, że szybka kolej z Warszawy do Lublina będzie zrealizowana. W tej chwili pociąg z Warszawy do Lublina jedzie ok. 120 minut, po modernizacji sieci podróż zamknie się poniżej 100 minut - dodaje.