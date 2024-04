94‑latek chce być radnym. Najstarszy kandydat w Polsce

O kandydaturze seniora po raz pierwszy publicznie poinformował Piotr Muller, do niedawna rzecznik prasowy rządów Mateusza Morawieckiego, a obecnie poseł PiS okręgu gdyńsko-słupskiego, do którego należy również Lębork oraz powiat lęborski.

W umieszczonym na Facebooku filmie Muller mówi: - Pan Ryszard jest najstarszym kandydatem do rady miasta w całej Polsce.

Pochodzi z Wołynia, ale jego rodzina przeniosła się do Lęborka w 1945 r. Od tego czasu mieszka w tym mieście, nie licząc kilku lat poświęconych na naukę w technikum w Szczecinie. W latach 80. był w zakładowej "Solidarności". Z zawodu jest elektrykiem i wciąż prowadzi działalność gospodarczą oraz jeździ samochodem. Zajmuje się m.in. pomiarami elektrycznymi. Robi to, bo jego zdaniem ma zbyt niską emeryturę.

- Kandyduję do rady pierwszy raz. Robię to, ponieważ chciałbym przekazać trochę doświadczenia - stwierdza. - Mieszkam w Lęborku od wielu lat, znam go doskonale.