90 lat temu przepadła bez wieści. Amerykanin: Odnalazłem wrak

16-osobowa załoga Deep Sea Vision przeszukała ponad 13,4 tys. km kwadratowych oceanu w ciągu 100 dni pod koniec ubiegłego roku - donosi Reuter. W opinii odkrywcy, pilotce zabrakło paliwa i została zmuszona do lądowania na powierzchni oceanu. Następnie samolot zatonął - uważa Romeo. "Pierwszym krokiem jest potwierdzenie tego" - powiedział. "Następnym byłoby, jeśli to możliwe, wyciągnięcie go na powierzchnię" - dodał Romeo, podkreślając, że może to zająć całe lata.