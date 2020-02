9-latka z Żywca zmarła na grypę. Jest reakcja ministra Łukasza Szumowskiego

- Ta choroba jest groźna - tak minister zdrowia Łukasz Szumowski komentuje przypadek 9-latki, która zmarła w wyniku grypy w szpitalu w Bielsku-Białej. Szef resortu przekazał też nowe informacje ws. grupy Polaków, która przyjechała z Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa.

Podczas konferencji prasowej pojawił się również inny temat. Szef resortu zdrowia był pytany o 9-latkę, która zmarła na grypę w jednym ze szpitali w Bielsku-Białej. Wszystko wskazuje na to, że to pierwszy taki przypadek od lat. Szacuje się, że obecnie w kraju jest około 200 tysięcy osób chorych na grypę - informował minister Szumowski. Dodał, że powikłania z wyniku grypy to wynik m.in. deficytów immunologicznych.