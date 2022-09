Morawiecki w Wieluniu: Niemiecka machina zbrodni brała udział w unicestwianiu Polski

1 września 1939 roku o godzinie 4:40 wybuchła II wojna światowa. W czwartek nad ranem w Wieluniu (województwo łódzkie) pojawił się premier Mateusz Morawiecki, aby upamiętnić ten tragiczny dzień w historii. - To właśnie bezbronny Wieluń padł ofiarą bardzo skalkulowanej polityki zastraszenia i zniszczenia. "Niech litość nie ma dostępu do waszych serc" - mówił Hitler do swoich żołnierzy - przypomniał podczas swojego przemówienia szef polskiego rządu.