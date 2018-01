800 tys. amerykańskich urzędników na przymusowym urlopie. Rząd federalny zawiesił działalność

Amerykanie, ale także turyści, odwiedzający USA mają spory problem. Senat nie uchwalił prowizorium budżetowego, a to znaczy, że rząd federalny musiał zawiesić swoją działalność. Powód? Nie ma pieniędzy na jego funkcjonowanie.

Zakulisowe negocjacje między Demokratami i Republikanami nie powiodły się. Na nic zdała się też ingerencja prezydenta USA Donalda Trumpa. Republikanom nie udało się zgromadzić w Senacie 60 głosów potrzebnych do uchwalenia prowizorium budżetowego (poprzednie uchwalono w grudniu - przyp. red.). Co to oznacza? Od godz. 6 rano czasu polskiego rząd federalny Stanów Zjednoczonych wygasza swoją działalność. Następuje tzw. shutdown.