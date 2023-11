800+. Jest ważna deklaracja polityka PSL

Czy może pan zagwarantować, że od 1 stycznia, zgodnie z obowiązującym prawem, świadczenie 500+ wzrośnie do 800 złotych? - z takim pytaniem do rzecznika PSL, posła tego ugrupowania z listy Trzeciej Drogi, Miłosza Motyki, zwrócił się prowadzący program "Tłit" w WP Patryk Michalski. - Myślę, że ono będzie. Na tym etapie publiczne deklaracje liderów są jasne: nic co zostało dane w zakresie programów społecznych nie zostanie zabrane - odparł Motyka. - Mieliśmy taki pomysł i myślę, że byłoby to efektywne, gdyby 800 + przysługiwało tym, którzy pracują, którzy są aktywni zawodowo. Bo jako program prodemograficzny 500+ nie spełniło swojego zadania - tłumaczył rzecznik PSL dopytywany, czy zamierzają wprowadzić progi dochodowe uprawniające do otrzymywania tego świadczenia. - Jest to program socjalny, który nie zachęca ludzi do aktywizacji zawodowej. I właśnie, żeby ich do tego zachęcić, naszym zdaniem należy powiązać to z pracą. Na etapie prac sejmowych nasza poprawka nie spotkała się z aprobatą przyszłych koalicjantów. Liczymy, że to się zmieni - dodał. Dopytywany, czy oznacza to, że PSL chciał, by to świadczenie przysługiwało tylko pracującym odparł, że nie. Świadczenie 500+ miałoby być dla wszystkich, a w podwyższonej kwocie - 800 zł, miałoby być wypłacane tylko pracującym. - Ale obecne programy społeczne, zgodnie z naszą deklaracją będą utrzymane - zapewnił Miłosz Motyka.