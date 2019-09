80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prasa w Niemczech: to, co zrobili dziadkowie, żyje w umysłach dzieci i wnuków

Prasa w Niemczech poświęciła większość niedzielnych tekstów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dziennikarze zastanawiają się nad tym, w jaki sposób wydarzenia z lat 1939-1945 r. kształtują pokolenie najmłodszych i jak wpływają na politykę i społeczeństwo RFN.

Zdaniem wielu dziennikarzy, wydarzenia II wojny światowej widać m.in. w podejściu Niemców do kwestii obronności. "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" podkreśla, że naoczni świadkowie wymierają.

- Jednak wiele wskazuje na to, że dziedzictwo i doświadczenie tej wojny wciąż kształtują dzisiejsze pokolenie millenialsów - czytamy w niedzielnym wydaniu konserwatywnego dziennika.

W magazynowym wydaniu gazety, która ukazał się w niedzielę czytamy: - To, czego dziadkowie doświadczali i co zrobili, żyje w umysłach dzieci i wnuków. Wojna, która rozpoczęła się osiemdziesiąt lat temu, trwa nadal. Jako niepokój, paraliżujące poczucie nieadekwatności i fiksacji na temat przeszłości. Jako niezdolność do podejmowania decyzji i wykorzenienie.