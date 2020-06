80 rocznica pierwszego transportu jeńców do KL Auschwitz

Pierwszy transport do obozu zagłady

Uroczystości upamiętniające ofiary nazistów

W niedzielę w 80 lat od pierwszego transportu do Auschwitz odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Udział w nich wzięli m. in. prezydent Andrzej Duda i wicepremier Piotr Gliński .

Prezydent złożył kwiaty na torach przy budynku Monopolu Tytoniowego w Oświęcimiu. To właśnie w to miejsce nadjechał pierwszy transport jeńców z Tarnowa. - Ziemia, która jest przesiąknięta krwią, wysypana jest popiołem ze spalonych ludzkich ciał, woła o pamięć oraz o to, byśmy nigdy nie zapomnieli po to, by nigdy coś takiego już nigdzie się nie zdarzyło - mówił Duda podczas uroczystości.