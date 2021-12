80 mln zł za Caracale, których nie kupimy. "Kpina"

Rząd zawarł ugodę z Airbusem, kończąc tym samym spór dot. zerwania kontraktu na zakup śmigłowców H225 Caracal dla Wojska Polskiego. Porozumienie z Francuzami będzie kosztować Skarb Państwa kilkadziesiąt milionów złotych. Sprawę komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Zwrócimy się do Najwyższej Izby Kontroli, żeby tę sprawę dogłębnie zbadała. Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Nie może być tak, że władza tylko dlatego, że się zmienia, zmienia reguły gry i ustalenia poprzedniej władzy, a obywatele muszą za to zapłacić potworne kary - stwierdziła. - Władza naraża nas na potworne straty i jeszcze nazywa to patriotyzmem. Kpina - dodała posłanka.