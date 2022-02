80-latka rozpłakała się przed kamerą. "Nie mam nawet na chleb"

W rozmowie padło też pytanie o trzynastą i czternastą emeryturę, które rząd Zjednoczonej Prawicy wypłacał w ostatnich miesiącach. Miały one pomagać najbiedniejszym emerytom. - Dali coś tam i chyba jeszcze w kwietniu będą dawać, ale co to jest? Jak ja takie straszne opłaty mam. Ja nie mam grosza na życie - dodała seniorka.