8 lat rządów PiS. Polacy wydali wyrok

Polacy podsumowali 8 lat rządów PiS. - Według mnie, co mogli, to robili - mówi nam mężczyzna spotkany na bazarze. - Morawiecki to była klasa. Jego wysłuchałam z przyjemnością. Tuska nie można słuchać - dodaje kobieta. - Emerytury podniósł, 500 dał, 800 zł - wymienia kolejny mężczyzna. - To było jedno oszustwo - twierdzi inny rozmówca WP. - To nie będzie opozycja konstruktywna, tylko totalna. Tak jak nazywali nas - mówi przeciwniczka rządu PiS. - Ukarać wszystkich, którzy są winni. A nie, odejdą z odprawami wielkimi, pieniądze mają. Tak nie może być. Trzeba wszystko rozliczyć - mówi kolejna zwolenniczka nowej władzy. - Władza PiS ograniczała mnie mentalnie - to kolejny głos, który usłyszeliśmy na bazarze. - Nikogo tak na świecie nienawidzę, jak tego Tuska - podsumowuje emerytka, która prawie zagotowała się po naszym pytaniu.