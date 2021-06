68,3 st. C w centrum Gdańska. "To ostrzeżenie"

Działacze Zielonej Fali swoje pomiary wykonali w niedzielę po godz. 16, czyli w trzecim dniu fali upałów na Pomorzu. Nawierzchnia kamiennej jezdni na ul. Rajskiej rozgrzana była już do 68,3 st. C, chodnik do 49,2 st. C, a ściana pobliskiego apartamentowca do ponad 50 st. C.