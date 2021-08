6-latka dojechała pociągiem ze Zgierza do Łodzi. W tym czasie jej matka spała pijana

6-letnia dziewczynka postanowiła wyjść z domu w Zgierzu i udała się w podróż do swojej babci do Łodzi. Do sąsiedniej miejscowości dziecko dotarło pociągiem, gdzie na stacji dworca Łódź-Radogoszcz zwróciła uwagę przechodniów. Po tym, jak sprawą zajęła się policja okazało się, że matka dziewczynki była kompletnie pijana.