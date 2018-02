55-latek wziął ślub z nastolatką. Zrobił to w obawie przed wyrokiem

Nauczyciel szkoły muzycznej w Petersburgu spotykał się z jedną z uczennic, która zaszła z nim później w ciążę. W obawie przed więzieniem mężczyzna zdecydował się ją poślubić.

Jurij Bondarenko zaprosił Nataszę K. na koncert, za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. Po tym wydarzeniu uczennica zaczęła regularnie pisać do dyrygenta, co doprowadziło do regularnych spotykań. Kiedy dziewczyna miała 16 lat zaszła w ciążę z mężczyzną - podaje rmf24.pl.