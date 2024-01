"500 plus" w TVP. Ujawnili system wypłat za opinie. Lawina komentarzy

Poseł KO Krzysztof Brejza we wtorek ujawnił w jaki sposób byli wynagradzani komentatorzy pojawiający się na antenie TVP. W odpowiedzi na jego zapytanie, TVP poinformowało, że do 20 grudnia 2023 roku w TVP "istniał system wynagradzania komentatorów udzielających wypowiedzi do audycji informacyjnych i publicystycznych zarówno w studiu, jak i poza nim". "Jednorazowo świadczenie wyceniane było na 500 zł".