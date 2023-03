500 plus tylko dla wybranych? Jasna deklaracja z PO

Przez szalejącą inflację za pieniądze z "500 plus" można kupić dziś o wiele mniej, niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Od miesięcy trwa dyskusja, czy świadczenie powinno zostać zwaloryzowane. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński w rozmowie z Wirtualną Polską zapewnił, że jeśli Platforma wygra nadchodzące wybory, to nie zlikwiduje wprowadzonego przez PiS programu dla rodzin. - Zrobimy wszystko, to jest nasza mocna deklaracja, że żaden z tych programów, które dają pieniądze ludziom, nie zostanie zablokowany - obiecał polityk. Podkreślił natomiast, że PO "zatrzyma rozdawnictwo pieniędzy na władzę". Pytany o kwestię waloryzacji 500 plus wskazał, że "od dłuższego czasu PiS poddaje pod korytarzowe dyskusje tego typu rozwiązania". - Ja uważam, że w kontekście tej katastrofy demograficznej i szalejącej inflacji powinniśmy rozważyć tego typu rozwiązania - stwierdził Kierwiński. Zdaniem posła do programu 500 plus nie powinno się także wprowadzać progów zarobkowych. - Nowy rząd nie powinien zaczynać od tego, żeby wprowadzać jakiekolwiek progi. Powinien poszukać pieniędzy, które wyciekają z budżetu - powiedział.