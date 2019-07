500 Plus na pierwsze dziecko. Kto je dostanie? Gdzie złożyć wniosek online? Najważniejsze daty

500 Plus na pierwsze dziecko od 1 lipca przysługuje wszystkim rodzicom. Od poniedziałku nie istnieje żadne kryterium dochodowe, które należy spełnić, aby dostać 500 Plus na pierwsze dziecko. Gdzie można złożyć wniosek online? Najważniejsze daty programu.

500 Plus na pierwsze dziecko – kto może dostać

500 Plus na pierwsze i każde kolejne dziecko przysługuje każdej rodzinie. Ubiegać mogą się o nie rodzice i prawni opiekunowie. Od 1 lipca nie istnieje żadne kryterium dochodowe, które należy spełniać, aby otrzymać 500 Plus na pierwsze dziecko.

O przyznanie 500 Plus mogą starać się również rodzinne domy dziecka, zastępcze placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodziny zastępcze. Od 1 lipca świadczenie mogą otrzymywać również placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

500 Plus. Najważniejsze daty

Jedną z najważniejszych dat był 1 lipca. Właśnie w poniedziałek rozpoczęło się internetowe przyjmowanie wniosków o 500 Plus. Nie wszyscy mogli wtedy wypełnić dokumenty. Z powodu obciążenia serwerów problemy z działaniem miała rządowa platforma Empatia, a także kilka banków.

Kolejną ważną datą dla programu 500 Plus jest 1 sierpnia. Właśnie wtedy rozpocznie się tradycyjny proces składania wniosków.

Jedną z ostatnich ważnych dat będzie 30 września. Osoby, które złożą wniosek o 500 Plus do tego dnia, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od lipca. Ci, którzy wniosek prześlą po 30 września, otrzymają świadczenie z wyrównaniem do miesiąca, w którym złożyli wniosek.