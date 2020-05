500 plus. Konieczne są zmiany. Czy będzie podwyżka świadczenia?

500 plus, które jest wypłacane w 2020 roku, nie jest warte tyle samo co np. w 2019. Ceny rosną, zatem za kwotę 500 zł dzisiaj można kupić znacznie mniej niż jeszcze rok temu, a tym bardziej na samym początku obowiązywania programu. Czy będą podwyżki 500 plus?

500 plus. Nowych podobnych do 500 plus programów nie będzie

Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, w wywiadzie dla Business Insider stwierdziła jakiś czas temu, że nie będzie już nowych bezpośrednich dopłat dla rodzin, czyli takich jak 500 plus, polegających na przyznawaniu dodatkowych pieniędzy.

Zmiany w 500 plus są konieczne

Ekonomiści Pekao SA sugerują, by program 500 plus rozbić na: 600 plus dla pracujących i 400 plus dla niepracujących. Z zaznaczeniem jednak, że niższa kwota będzie dotyczyć tych rodziców, którzy celowo unikają pracy, by otrzymać świadczenie 500 plus. Osoby, które mają dzieci niepełnosprawne oraz te, które mają kilkoro dzieci i naprawdę nie mają możliwości podjęcia pracy, ponieważ muszą nad nimi sprawować opiekę, otrzymałyby wyższe świadczenie.

500 plus trzeba poddać corocznej rewaloryzacji

Money.pl przeprowadził ankietę, z której wynika, że Polacy (w 44 proc.) opowiadają się za rewaloryzacją świadczenia 500 plus. Według nich co roku powinno ono rosnąć, podobnie jak np. emerytura. Postępująca inflacja sprawia bowiem, że za obecnie wypłacane 500 plus tak naprawdę coraz mniej można kupić. Ceny towarów rosną, a wartość 500 plus staje się tym samym coraz niższa.

Czy zatem 500 plus zostanie podniesione? Pobierający świadczenie twierdzą, że zmiana jest konieczna. Czy w związku z tym PiS pomyśli teraz o podniesieniu świadczenia?