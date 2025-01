500 nowych strażników granicznych. Siemoniak wskazał priorytety

Podczas konferencji prasowej w Białymstoku, Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, ogłosił, że w ciągu dwóch lat Podlaski Oddział Straży Granicznej zostanie wzmocniony o 500 nowych funkcjonariuszy. To część planu wdrażania służby kontraktowej w Straży Granicznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w regionie.

Siemoniak podkreślił, że jednym z priorytetów MSWiA na ten rok jest zwiększenie bezpieczeństwa w różnych obszarach, co wymaga wzmocnienia kadrowego służb. Podczas spotkania z szefami służb w regionie omówiono sytuację na wschodniej granicy Polski. - Komendanci policji mówili o tym, że - także w skali Podlasia - mamy sytuację taką, że więcej funkcjonariuszy przychodzi do służby. niż odchodzi - zaznaczył Siemoniak.

Podlaski Oddział Straży Granicznej chroni 104 km wewnętrznej granicy UE z Litwą oraz ok. 247 km granicy z Białorusią. Od lata 2021 r. region zmaga się z kryzysem migracyjnym, a w 2024 r. odnotowano ponad 29,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Siemoniak wskazał, że walka z nielegalną migracją, ochrona ludności oraz walka z przestępczością międzynarodową to kluczowe priorytety dla polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Wszystkie te działania są szczególnie istotne dla województwa podlaskiego, które doświadcza agresji hybrydowej ze wschodu. W związku z tym, granica była uszczelniana, a prace przy zaporze elektronicznej mają się zakończyć w najbliższych tygodniach.

W regionie zamknięte są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Przedsiębiorcy domagali się otwarcia przejścia w Bobrownikach, jednak Siemoniak stwierdził, że obecnie nie ma na to szans. - Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby przejścia graniczne były otwarte, ale nic na to nie wskazuje, że nastąpi to w bliskiej przyszłości - powiedział Siemoniak, wskazując na brak współpracy ze strony białoruskiej.