500+ nie dla bogatych. Polacy zdecydowali

Osoby zarabiające powyżej 10 tys. zł. nie powinny pobierać świadczenia 500+. Tak uważa zdecydowana większość Polaków w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Pollster dla "Super Expressu".

Czyżby rząd miał wprowadzić zmiany w regułach przyznawania 500 plus? Świadczyć może o tym m.in wypowiedź ministra kultury Piotra Glińskiego, który apelował ostatnio do zamożnych Polaków, by "nie brali tych pieniędzy, skoro nie muszą".