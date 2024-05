500 euro na ćwiczenia fitness? Kandydat prezentuje swój program

Dla kogo bon "Be well 500"?

Według Kozakiewicza najbardziej efektywne byłoby zainwestowanie w osoby w wieku od 40 do 50 lat, gdyż to właśnie wtedy pojawia się pierwszy poważny kryzys zawodowy i pierwsze objawy wypalenia. Interwencja w tym momencie życia pozwoliłaby na dłuższą aktywność zawodową tych osób, co z kolei zmniejszyłoby koszty emerytalno-rentowe oraz koszty leczenia. To z kolei obniżyłoby koszty dla pracodawców, ponieważ absencja zawodowa jest jednym z największych wyzwań współczesnych pracodawców.