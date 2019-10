50 zł za pieczątkę, by wnioskować o 500 plus. "Lekarz sobie liczy"

Pacjenci tracą pieniądze, bo myślą, że muszą. Nasz czytelnik zapłacił 50 zł za pieczątkę lekarza na dokumencie, który dołącza się do wniosku o przyznanie świadczenia 500 + dla niepełnosprawnych. W innej przychodni miałby to za darmo.



- We Wrocławiu w przychodni KarMed pobiera się opłatę w wysokości 50 zł za pieczątkę na druku opinii lekarza, potrzebnej do wniosku o 500 + dla osób niesamodzielnych - poinformował nas czytelnik za pośrednictwem dziejesie.wp.pl. Pan Janusz nie krył zaskoczenia zwłaszcza że, jak podkreślił, w przychodni obok nie trzeba za to płacić.