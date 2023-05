50 zł za dzień parkowania w Zakopanem. "Cena nie do pomyślenia"

Majówka to okazja nie tylko do wyjazdu, ale także do zarobku. Zwłaszcza w turystycznych miejscach. Zachęceni ładną pogodą wycieczkowicze tłumnie ruszyli między innymi w góry. Ale by wyjechać bez wysiłku na szczyt np. Kasprowego Wierchu należy się jeszcze dostać do Zakopanego. Parkingi dla przyjeżdżających autem tanie nie są. Stoisko w Kuźnicach, w ostatnim miejscu przed kolejką na Kasprowy Wierch, kosztuje 50 zł za dzień. Czy to dużo? - Bardzo dużo, to jest cena nie do pomyślenia. Najwięcej 10 zł - mówi Wirtualnej Polsce jeden z mieszkańców. - To zależy, czy ma pan ochotę zaparkować bardzo drogiego bentlelya, czy małego fiata. Dla mnie osobiście dużo, choć widziałem droższe parkingi - mówi inny. Turyści wskazują, że ceny na Podhalu w ogóle są w tym roku bardzo wysokie.