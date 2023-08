50-latka ugryziona przez rekina na popularnej plaży. Rozszarpał jej nogę

W czerwcu pływacy zostali zmuszeni do ucieczki z wody na godzinę z powodu zauważenia rekinów w Rockaway Beach - donosi CBS 2. - To była brązowa płetwa. Zdecydowanie nie był to delfin... W ciągu 15 minut pojawiło się dużo helikopterów - opowiada mieszkaniec. Tego lata odnotowano też wiele ataków rekinów na Long Island.