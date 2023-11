44 procent nie wierzy, że będzie sroga zima. Jest reakcja z Zakopanego

- Fajnie to wygląda, jak się wyjdzie z ciepłą kawą na taras. Dla turystów śnieg to frajda. A u nas go nigdy nie brakuje. Do Zakopanego na 100 procent dotrą opady śniegu i zostaną nawet do kwietnia. U nas na brak zimy nie można narzekać - mówi Katarzyna z Apartamentów i Pokoi Przytulia.