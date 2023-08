421 pkt karnych z niemowlakiem w aucie. Pościg za kierowcą bmw

Na ulicach Słubic doszło do brawurowego pościgu. W czwartkowe popołudnie 10 sierpnia policjanci rozpoznali w kierowcy bmw mężczyznę z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. 20-latek nie zatrzymał się do kontroli policyjnej i podjął się dramatycznej ucieczki. Podczas rajdu przez miasto kierowca popełnił aż 30 wykroczeń drogowych i doprowadził do dwóch kolizji. Gnając, nie zwracał uwagi, że spod jego pojazdu odrywały się kawałki plastikowych części, a z prawego koła spadła opona. Za wszystkie wykroczenia taryfikator przewiduje łącznie 241 punktów karnych. Po utracie panowania nad pojazdem przez kierowcę, policjantom udało się zatrzymać sprawcę. Okazało się, że na pokładzie samochodu znajdowała się również młoda kobieta z niemowlakiem. Mężczyzna usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym, złamania sądowych zakazów oraz niezatrzymania się do kontroli.