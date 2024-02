41-latka zapadła się pod ziemię. Co zeznał tajemniczy mężczyzna?

- Kobieta nadal nie została odnaleziona. Policjanci cały czas prowadzą rozpoznanie terenu. Co jakiś czas, przy pomocy łodzi motorowej, sprawdzana jest rzeka. Weryfikujemy też wszystkie sygnały od świadków. Zabezpieczone zostały nagrania z kamer monitoringu, ale to, co się na nich znajduje, to tajemnica prowadzonego postępowania - przekazała w rozmowie z "Faktem" Jolanta Zapaśnik-Wysocka z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.