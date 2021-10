40 tys. osób na koncercie Maty. "To właśnie element normalności"

Dr Paweł Grzesiowski napisał na Twitterze, że jego syn był na sobotnim koncercie Maty, w którym udział wzięło 40 tys. osób. Pochwalił organizatorów, którzy sprawdzali certyfikaty covidowe uczestników. - Napisałem o tym świadomie, bo uważam, że musimy powtarzać: Człowiek, który jest zaszczepiony, przetestowany lub ozdrowieńcem, powinien funkcjonować normalnie - powiedział lekarz w programie "Newsroom WP". Podkreślił, że możliwość organizacji koncertów i wydarzeń to właśnie element normalności. Dr Grzesiowski nie zgadza się z tym, aby kolejne lockdowny, o ile zostaną wprowadzone, obejmowały osoby zaszczepione, z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 oraz ozdrowieńców. - Mamy ponad 50 proc. osób zaszczepionych (…) Szacuje się, że w Polsce jest od 10 do 15 milionów ozdrowieńców. Wirus nie krąży tak, jak rok temu - ocenił i dodał, że widać to chociażby po liczbie zakażeń oraz hospitalizacji. - Lockdownem powinny zostać objęte osoby niezaszczepione, o ile jeszcze nie przechorowały - podkreślił Grzesiowski.