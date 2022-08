"My Saga” zatonęła w sobotę podczas rejsu z Gallipoli do Milazzo na Morzu Śródziemnym. 40-metrowy superjacht wpadł w tarapaty około 15 km od przystani Catanzaro we Włoszech. Włoska straż przybrzeżna uratowała wszystkie dziewięć osób na pokładzie – czterech pasażerów i pięciu członków załogi. Powód zatonięcia jachtu jest wciąż badany.

Rozwiń