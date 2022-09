4 września niedziela handlowa. Czy sklepy będą otwarte?

Niedziela niehandlowa wrzesień. Kiedy wypada kolejna niedziela handlowa?

Okazja do zrobienia zakupów w niedzielę wypadnie w tym roku jeszcze dwukrotnie. Na najbliższą przyjdzie klientom czekać aż do końca roku. Niedziele handlowe w 2022 wypadną jeszcze 11 grudnia i 18 grudnia. Będą to weekendy bezpośrednio poprzedzające święta Bożego Narodzenia.