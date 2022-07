4 tysiące osób na trybunach w weekend premierowy. Zobacz kiedy kolejne widowiska "Orzeł i Krzyż"!

Poznań, Warszawa, Oslo, Toronto to jedynie kilka miast, z których przyjechali do Murowanej Gośliny widzowie, by obejrzeć widowisko "Orzeł i Krzyż" w weekend premierowy. W Parku Dzieje ponownie stanęła trybuna licząca dwa tysiące miejsc, a 300 aktorów wolontariuszy odegrało widowiskowy, nocny spektakl o dziejach Polski. Show oglądali przyjezdni z całej Polski, goście z zagranicy, a nawet Premier Mateusz Morawiecki. Widowiska "Orzeł i Krzyż" można oglądać w każdy piątek i sobotę, aż do 16 lipca. Najbliższe występy już 1 i 2 lipca.