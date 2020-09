4-latka zostaje w Polsce. Trybunał Konstytucyjny zablokował wydanie dziecka

Sprawa o opiekę nad Ines rozpoczęła się w momencie, gdy jej matka wróciła z córką do kraju. Jej mąż, Belg marokańskiego pochodzenia, miał się nad nią znęcać. Sąd w Brukseli zaocznie zdecydował, że 4-latka ma wrócić do ojca, ale jej matka nie została powiadomiona o rozprawie. Kobieta zmarła na atak serca, a odtąd dziewczynką zaczęła się zajmować babcia. Sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem toczą się również w Polsce.

Walka o Ines. Sąd po stronie ojca, dziecko woli zostać z babcią

Pełnomocniczka dziecka i babci złożyła skargę do TK na niekonstytucyjność przepisów. Wniosek dotyczył wstrzymania wydania dziecka ojcu do czasu rozpatrzenia skargi. "Fakt" podaje, że Trybunał Konstytucyjny przychylił się do tego wniosku. Nie wiadomo, jednak kiedy dojdzie do jego rozpatrzenia i wydania decyzji.