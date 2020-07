Trwa spór sądowy o opiekę nad 4-letnią Ines. We wtorek kurator po raz trzeci w ostatnich miesiącach próbował przymusowo odebrać dziewczynkę jej polskiej rodzinie i przekazać ją ojcu z Belgii.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak poinformował PAP, że mężczyzna w końcu przyjął zaproszenie na mediacje w sprawie dobru dziecka "bez sporów, bez wojny i bez przepisowych procedur". Zaproszenie na spotkanie wysłał do niego już kilka tygodni temu.

Sprawa 4-letniej Ines. Rzecznik Praw Dziecka zapowiada mediacje z ojcem

W sprawie opieki nad Ines polskie sądy przychylają się do wyroku, który zapadł w Brukseli 21 listopada 2017 r. Wydano wtedy nakaz natychmiastowego powrotu dziecka do Belgii, gdzie przebywała przez rok, do czasu rozstania rodziców. Kolejne apelacje matki były odrzucane - w listopadzie 2019 roku kobieta nagle zmarła. Dziewczynką zajęła się jej babcia, ale katowicki sąd odmówił uznania jej prawną opiekunką. Odrzucał też wnioski prokuratury i Rzecznika Praw Dziecka o wstrzymanie wykonania orzeczenia o przekazaniu dziewczynki ojcu.