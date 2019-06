4 czerwca. Wałęsa na Długim Targu w Gdańsku: zostawiam wam swojego syna, by kontynuował moje dzieło

- Dano nam dwa zadania: zburzyć stary porządek, a drugi zbudować - mówi były prezydent Lech Wałęsa na Długim Targu w Gdańsku. Polityk nawiązał również do swojego syna Jarosława, który "ma kontynuować jego dzieło". Wałęsa zaproponował również, by powstała m.in. "partia mniejszości seksualnych".

Polityk zaznaczył, że pierwsze zadanie, które udało "Solidarności" "finezyjnie" wykonać to "wyrzucenie wszystkich przeszkód, które hamowały rozwój polski, Europy i świata". - Nasze pokolenie wykonało swoje zadania, a teraz na to miejsce musimy wprowadzić nowe rozwiązania - tłumaczył Wałęsa. - Zostawiam wam swojego syna, by kontynuował moje dzieło - dodał, nawiązując do Jarosława Wałęsy, który należy do Platformy Obywatelskiej.