38-latek nie żyje. Został zraniony nożem?

Zabójstwo starszej kobiety

Z kolei we wsi Brójce, jak podaje Radio Zet, zginęła 75-letnia kobieta. W tej sprawie policja również nie przekazuje szczegółów. Wiadomo jednak, że doszło do morderstwa. Kobieta mieszkała samotnie. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością, gdyż w lutym tego roku doszło do podobnego zabójstwa. Ofiarą również była samotna, starsza (82-letnia) kobieta. Przerażeni mieszkańcy gminy Trzciel apelują o zapalanie na całą noc latarni ulicznych.