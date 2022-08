3500 kg materiałów wybuchowych. Wieże w Indiach runęły jak domy z kart

Dwa wieżowce mieszkalne na obrzeżach New Delhi w Indiach zostały zrównane z ziemią podczas kontrolowanego wyburzania. Ponad 1500 rodzin opuściło swoje mieszkania w okolicy na ponad siedem godzin przed tym, jak wysokie na prawie 100 metrów wieże zawaliły się. Do tego celu użyto 3500 kilogramów materiałów wybuchowych. 32-piętrowe i 29-piętrowe wieże były najwyższymi budowlami w Indiach, które do tej pory zostały zrównane z ziemią. Rozbiórka nastąpiła po 12-letniej bitwie sądowej między mieszkańcami a firmą Supertech Limited, która zbudowała budynki. Sąd Najwyższy stwierdził, że firma w zmowie z urzędnikami państwowymi złamała przepisy zakazujące budowy w pewnej odległości od pobliskich budynków. Sąd stwierdził, że budowa dwóch wież również była nielegalna, ponieważ budowniczy nie otrzymali obowiązkowej zgody od innych właścicieli mieszkań w okolicy. Oczekuje się, że usunięcie gruzu zajmie aż trzy miesiące. Wieże zostały zburzone przez Edifice Engineering we współpracy z Jet Demolition z RPA.

