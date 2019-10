300 tys. złotych odszkodowania za molestowanie. Biskup Jan Tyrawa zeznawał przed sądem

Biskup bydgoski Jan Tyrawa stanął przed sądem. Zeznawał ws. odszkodowania dla ministranta, który w przeszłości był molestowany przez ks. Pawła K. Jego historia została opowiedziana w głośnym reportażu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu".

Do zatrzymania Pawła K. doszło w 2005 roku. Były duchowny proponował chłopcom seks za pieniądze. Jak przypomina "Gazeta Lubuska", policjanci przeszukali wówczas mieszkanie księdza, a w jego komputerze znaleźli treści pedofilskie.

Paweł K. został zawieszony w wykonywaniu czynności duszpasterskich, jednak prawie rok później pojawił się w diecezji bydgoskiej. Od lipca 2006 r. do czerwca 2009 r. był obecny w parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy. Tam miał się opiekować nad ministrantami. Co więcej, otrzymał od biskupa Jana Tyrawy imienną misję kanoniczną do pełnienia obowiązków w gimnazjum jako nauczyciel religii.