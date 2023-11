300 plus. Kończy się czas na składanie wniosków o Dobry Start

Dobry Start to program, w ramach którego raz w roku wypłacane jest wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Nabór wniosków o 300 plus ruszył wraz z początkiem lipca. Osoby, które wciąż nie złożyły dokumentów, powinny się pospieszyć - wnioski o 300 plus można składać tylko do końca listopada.