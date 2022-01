30 migrantów próbowało dostać się do Polski. Jeden z nich utknął na bagnach

- Akcja poszukiwawcza zaczęła się o godz. 18. Były w nią zaangażowane wszystkie służby: straż graniczna, wojsko i policja. Nie można było znaleźć mężczyzny ze względu na wyjątkowo trudny teren. Dopiero około północy wypatrzyliśmy go z pojazdu obserwacyjnego. Nasz funkcjonariusz i żołnierz zdecydowali, że podejmą się próby dotarcia do mężczyzny. Udało im się do niego dostać i wyciągnąć go - relacjonowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.