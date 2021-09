30 lat od zamknięcia poligonu nuklearnego w Semipałatyńsku

Podczas wydarzenia wyrażono zaniepokojenie niebezpiecznym wyścigiem zbrojeń między państwami nuklearnymi, a także modernizacją arsenałów nuklearnych i rosnącym ryzykiem użycia broni nuklearnej. Podkreślono wagę apelu Pierwszego Prezydenta Kazachstanu Elbasy Nursułtana Nazarbajewa do państw nuklearnych o zobowiązanie się do całkowitej rezygnacji z broni jądrowej do 2045 roku – z okazji 100-lecia ONZ.