WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze włodzimierz czarzasty + 2 lewicazus Natalia Durman 1 godzinę temu 30-krotność ZUS. Włodzimierz Czarzasty zdradził plan Lewicy - Gdyby do tego głosowania doszło, 49 osób głosowałoby przeciw projektowi PiS. Nie doszło do głosowania, bo dowiedzieli się, że mimo propagandy... Rozwiń Propozycja emerytury maksymalnej z … Rozwiń Transkrypcja: Propozycja emerytury maksymalnej zniesienie limitu wpłat Praca Wprowadza ręcznym Wysokość Przez rząd Ubezpieczenie Wkładka zamienia się w nowym Zasilający Wszystkie konsekwencje Pełne usta Leszek Miller dobrze rozumie krytykuje No nie bo pan mówi o kryty Przez pana Leszka Millera projektów Akurat ten składnik się nie limitu płacone Wprowadza ręczne ustalenie wysokości emerytury a wysokość wysokość emerytur przez Tak niech pan nie Nie obraża tutaj pana premiera Leszka Millera Do centrum inteligencji mam Błyskotliwy Trzymamy kciuki Leszek Miller mi właśnie zaraz Expo zamówił bo z nim nie rozmawiałem na antenie Że na pewno nie powinno Głosowanie upra Na ile dni no i słusznie bolewicach No i dlatego 10 posłów lewicy zagłosował wczoraj z Nie zapomnij Używana ale rozmawiamy Tak Rozmawiamy o tym projekcie 49 osób W sprawie tego projektu by głosowało przeciw gdyby do tego głosowania A wie Pan dlaczego do tego głosowania nie Bo PiS się dowie Że pomimo propagandy Platformy Obywatelskiej lewica Miała Stanowisko W sprawie to znaczy by W tej sprawie Nie No Nasz projekt to żeśmy złożyli Który też 30 Pokazuje Find element I jesteśmy zaciekawieni bardzo Sofistyczna Bardzo możliwe Niektórzy mówią że weźmie jej przez sobie No to będzie trudne bo to są nasze Projekt jest Po pierwsze Chcemy w 1000000 ludzi podnieść najniższa emeryturę do po Tysiąc To jest bezprecedensowe dlatego że jest to również wyrównanie Najniższej emerytury Tak bo jest różnica między Kobiety Zasadnicze Rozpoczęła się to co niektórzy mówią na Kto jest bardziej lewicowy PiS Czy lewica Nie ma żadnej licytacji bo Ścigamy z nikim Pokazujemy rozsądne projekty a więc po pierwsze Najniższe emerytury to jest opinie Po drugie Pokazujemy Najwyższa emerytura systemowo pokazując to Sześciokrotność najniższego uposażenia Tak nawiasem W przyszłym roku czyli Za chwilę 15 15600 emerytury com Tak to jest Po trzecie Ten projekt zakłada Wszystkie zostanie sfinansowany ze zlikwidowania Ale pieniądze został System Emerytalnym systemie a nie tak jak chciał Żeby Za kleiły dziura budżetowa Połącz kolejne Mówimy o vacatio legis Proszę Czyli to był Weszło od 1 stycznia 2000 2021 Rok Po kolejne zakładać System Społeczne w związku z tym To jest naprawdę przemyślana rozsądna propozycja i chciał Chciałbym widzieć I pewnie może to kiedyś za Jak Będzie głosował przeciwko temu żeby dwóch milionów Nie podnosić emerytury do 1000 600 zł tak samo będziemy widzieli i będziemy to Będzie usta 5 zł Leki na receptę wypisywać Dla To znaczy każde Nie tylko Nie tylko Ale również tego którego dnia Którzy nie mają pieniędzy na buty Wyobraża pan sobie PiS głosujący przeciwko Ja sobie wyobrażam jak sobie wyobraża ale wie pan jak to już ale wie pani nie były ale wie Pan To pokażę obłuda Stosunku do elektorat Między innymi Istebna na wszystko pokazane a tych 10% wraca 10 posłów głosujących za podniesie Ale proszę pana to nie jest obłuda dlatego że w tej sprawie nie mieliśmy Dyscypliny klubowej niektórzy z nas uważali że podniesienie Akcyza Powoduje Zmniejszenie Sprzedaży alkoholu Muszę panu powiedzieć Szanuj Takie zdań Jeżeli chodzi o Ja uważam że może obniży Sprzedaż alkoholu Ale ewidentnie ponieważ jest to ustawa okołobudżetowa Kto Przez pisowski budżet ale wiesz Pokazuje To tylko pokazuje Różne Legnica potrafi się rozsądnie Gadasz nikt nie płakał w tej sprawie 10 osób Zagłosowało Ina Trzeba po 39